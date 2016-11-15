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时事要闻 | 2016年 11月 15日 星期二 16:02 BJT

韩国总统朴槿惠的律师称检方侦讯应控制在最小范围内

路透首尔11月15日 - 韩国总统朴槿惠的律师柳荣夏(Yoo Yeong-ha)周二表示，他认为对总统进行调查是不当的，除非总统涉嫌叛国罪，另外检方的侦讯应控制在最小范围内。

但柳荣夏对记者重申了朴槿惠指称她愿意接受检方调查的表态。(完)

(编译 王琛；审校 于春红)

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