韩国反对党阵营誓言推进弹劾总统朴槿惠议案

路透首尔11月30日 - 韩国数个反对党周三誓言，将继续推进弹劾总统朴槿惠，不接受朴槿惠愿意辞职的表态，并且呼吁朴槿惠所属的新国家党议员加入支持弹劾案。

朴槿惠周二表示将把她的去留交由国会决定，反对党批评这是拖延战术，企图躲过弹劾。

三个反对党的领袖表示，不会与新国家党协商朴槿惠的卸任提议。在韩国国会300个席位中，三个反对党共占有165席，能够提起弹劾动议。

“剩下的唯一一条路就是根据宪法提出弹劾，”共同民主党党魁秋美爱在与另外两党领袖会谈中表示。

韩国国民之党国会代表朴智元表示，周五将表决弹劾动议。(完)