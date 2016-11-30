韩国反对党阵营誓言推进弹劾总统朴槿惠议案

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透首尔11月30日 - 韩国数个反对党周三誓言，将继续推进弹劾总统朴槿惠，不接受朴槿惠愿意辞职的表态，并且呼吁朴槿惠所属的新国家党议员加入支持弹劾案。
朴槿惠周二表示将把她的去留交由国会决定，反对党批评这是拖延战术，企图躲过弹劾。
三个反对党的领袖表示，不会与新国家党协商朴槿惠的卸任提议。在韩国国会300个席位中，三个反对党共占有165席，能够提起弹劾动议。
“剩下的唯一一条路就是根据宪法提出弹劾，”共同民主党党魁秋美爱在与另外两党领袖会谈中表示。
韩国国民之党国会代表朴智元表示，周五将表决弹劾动议。(完)
(编译 蔡美珍；审校 汪红英)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。