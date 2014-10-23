朴槿惠称日圆疲弱给韩国经济带来挑战

美国总统特朗普签署行政令 在需求低迷之际扩大海上油气钻探
路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透首尔10月23日 - 韩国总统朴槿惠周四再次表示，日圆JPY=疲弱是韩国经济面临的一个挑战，这是她本月第二次特别提及汇率问题。
“在包括日圆疲弱等外部环境快速变化的情况下，处于竞争态势的经济体正在加快速度赢过韩国，”总统办公室援引朴槿惠的话表示。
总统直接对某一货币发表评论很少见，不过这已是本月朴槿惠第二次在讲话中提到日圆。10月6日朴槿惠曾经表示，疲弱日圆可能对韩国出口产业构成伤害。
全球主要市场上，韩国和日本企业在相似产品上的竞争激烈，例如轿车与电子产品。韩国政府人士担心日圆下滑可能会给日本出口商带来价格优势。(完)
(编译 杜明霞/洪曦; 审校 于春红/王洋)
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