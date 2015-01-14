韩国逮捕一名发表亲朝鲜言论的女性

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透首尔1月14日 - 韩国当局周三逮捕了一名前左翼党派成员，因其发表有利于朝鲜的评论违反了国家安全法；四天前一名美籍韩裔女性也因相同的法律被驱逐出境。
一名要求匿名的检察官表示，统一活动人士Hwang Seon周三早些时候被逮捕。她2005年在朝鲜生下一个孩子，因而名声鹊起。
这名检察官指出，首尔一家法院周二批准拘留Hwang，罪名为违反国家安全法。Hwang到法院接受听证时否认了以上指控。
韩国国家安全法禁止韩国人公开称赞朝鲜政权。
民主批评人士认为这基本是过时的，称这是保守政府用来扼杀政治反对派和镇压言论自由的方法。
韩国总统朴槿惠周一称，仍需要国家安全法，以此防范朝鲜对韩国的威胁。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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