韩国逮捕一名发表亲朝鲜言论的女性

路透首尔1月14日 - 韩国当局周三逮捕了一名前左翼党派成员，因其发表有利于朝鲜的评论违反了国家安全法；四天前一名美籍韩裔女性也因相同的法律被驱逐出境。

一名要求匿名的检察官表示，统一活动人士Hwang Seon周三早些时候被逮捕。她2005年在朝鲜生下一个孩子，因而名声鹊起。

这名检察官指出，首尔一家法院周二批准拘留Hwang，罪名为违反国家安全法。Hwang到法院接受听证时否认了以上指控。

韩国国家安全法禁止韩国人公开称赞朝鲜政权。

民主批评人士认为这基本是过时的，称这是保守政府用来扼杀政治反对派和镇压言论自由的方法。

韩国总统朴槿惠周一称，仍需要国家安全法，以此防范朝鲜对韩国的威胁。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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