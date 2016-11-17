韩国国会通过法案 将任命特别检察官调查总统丑闻

路透首尔11月17日 - 韩国国会周四通过一项法案，将任命一名特别检察官调查与总统朴槿惠相关的贪腐丑闻，这加剧了令朴槿惠下台的政治压力。

这项动议由韩国主要在野党--共同民主党提出，在国会300个席位中，以196票获得通过，显示朴槿惠所属的执政新国家党也有部分议员投票支持。(完)