韩国总统内阁重组 企划财政部长改由亲信崔炅焕接任（更新版）

路透首尔6月13日 - 韩国总统朴槿惠周五在内阁重组中更换企划财政部长，由一位连任三届议员、关系密切的亲信崔炅焕接任。之前韩国一艘游轮事故导致逾300人丧生。

现年59岁的崔炅焕此前曾担任产业通商资源部长官和执政党国会代表，在国内政治和行政系统具有丰富的经验。

崔炅焕还将担任副总理。在朴槿惠聚焦刺激内需和创造就业，以创新提振经济的计划中，他料将充当先锋。

他接手的任务艰巨，需要推进朴槿惠的三年经济复兴计划，将经济政策重心从支持大型出口行业转向做强国内企业。

“我会努力帮助经济各方面重现活力，”他在获得提名后向记者表示，但拒绝讨论诸如对外汇及利率政策看法等细节。

“我认为(对我而言)，重要的是在政府进一步改革的努力中实现成就，”他说。

朴槿惠还任命了其他六位新部长，包括科学、教育、安全及政府行政等职位均换人做。

韩国4月16日渡轮沉船意外发生之后，政府即被抨击处理失当。这起事件导致逾300人死亡，其中多数是学生。

朴槿惠誓言改进政府体系，加强安全监督。

所有获提名的内阁成员都必须经过国会听证，但除了总理提名人选以外，国会并无权否决任命案。(完)

(编译 朱晓军/李婷仪 审校 于春红/徐文焰)

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