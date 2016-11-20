韩国检方正式起诉总统朴槿惠密友崔顺实及两位前助手

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透首尔11月20日 - 韩国检方周日表示，在总统朴槿惠贪腐丑闻调查中，已正式起诉朴槿惠的朋友崔顺实及两名前助手。
首尔中央区检察厅检察长Lee Young-ryeol称，总统的朋友崔顺实及前助手安钟范被指控滥用职权，向企业集团施压要求向此次丑闻核心的基金会提供资金。
Lee补充称，检方认为朴槿惠在该案中属于共犯，但表示由于她享有宪法豁免权，所以不能对她提起诉讼。
“我们将继续对总统进行调查，”Lee对记者表示。
韩国总统府青瓦台目前未就此发表评论。
数十万示威者周六走上首尔街头，连续第四周周末上街抗议。
检方还起诉总统另一位前助手郑虎成，其涉嫌向崔顺实泄露机密信息。
随着危机深化，安钟范和郑虎成上月晚些时候均辞职。
朴槿惠已经承诺配合检方，但上周推迟警方对其侦讯。
韩国国会之前通过一项法案，将任命一特别检察官调查与总统朴槿惠相关的一起贪腐丑闻，这令朴槿惠下台的政治压力更加升高。(完)
(编译 李爽；审校 王兴亚)
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