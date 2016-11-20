韩国检方正式起诉总统朴槿惠密友崔顺实及两位前助手

路透首尔11月20日 - 韩国检方周日表示，在总统朴槿惠贪腐丑闻调查中，已正式起诉朴槿惠的朋友崔顺实及两名前助手。

首尔中央区检察厅检察长Lee Young-ryeol称，总统的朋友崔顺实及前助手安钟范被指控滥用职权，向企业集团施压要求向此次丑闻核心的基金会提供资金。

Lee补充称，检方认为朴槿惠在该案中属于共犯，但表示由于她享有宪法豁免权，所以不能对她提起诉讼。

“我们将继续对总统进行调查，”Lee对记者表示。

韩国总统府青瓦台目前未就此发表评论。

数十万示威者周六走上首尔街头，连续第四周周末上街抗议。

检方还起诉总统另一位前助手郑虎成，其涉嫌向崔顺实泄露机密信息。

随着危机深化，安钟范和郑虎成上月晚些时候均辞职。

朴槿惠已经承诺配合检方，但上周推迟警方对其侦讯。

韩国国会之前通过一项法案，将任命一特别检察官调查与总统朴槿惠相关的一起贪腐丑闻，这令朴槿惠下台的政治压力更加升高。(完)