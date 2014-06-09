韩国一核反应堆因控制棒问题关闭

路透首尔6月9日（记者 Jane Chung） - 韩国水利与核电公司（KHNP）周一称，由于控制棒问题，关闭了蔚珍核电站（Hanul）一号反应堆。这令韩国停运的核反应堆数量达到五个，韩国共有23个核反应堆。

韩国在核电站安全丑闻后关闭了一系列核反应堆，面临在用电高峰期出现断电的压力。

夏季用电高峰期即将到来，但KHNP称关闭该核反应堆对夏季用电高峰期的电力供应影响甚微。

“我们正在调查关闭的具体原因，”KHNP发言人称。该发言人还称，尚不清楚该反应堆重启的时间。

隶属于韩国电力公司（KEPCO）的KHNP称，其他四个停运的核反应堆中，有三个因定期维护关闭，另一个的30年寿命期限在2012年11月到期，目前正在等待延期许可。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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