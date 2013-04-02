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时事要闻 | 2013年 4月 2日 星期二 13:46 BJT

朝鲜将重启宁边核反应堆

路透首尔4月2日 - 朝鲜官方通讯社朝中社周二称，朝鲜将重启所有核设施，包括已关闭的宁边核反应堆。

朝中社引述朝鲜原子能机构一名发言人称，朝鲜当局将重建及重启核设施，包括已停止的铀浓缩设备及2007年关闭的5MW级宁边反应堆。

报导称，上述核设施将用于电力及军事用途。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 于春红)

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