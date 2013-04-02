朝鲜将重启宁边核反应堆

中国特使抵达韩国 讨论朝鲜可能进行核试验问题

路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。