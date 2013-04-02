朝鲜将重启宁边核反应堆

中国特使抵达韩国 讨论朝鲜可能进行核试验问题
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。
路透首尔4月2日 - 朝鲜官方通讯社朝中社周二称，朝鲜将重启所有核设施，包括已关闭的宁边核反应堆。
朝中社引述朝鲜原子能机构一名发言人称，朝鲜当局将重建及重启核设施，包括已停止的铀浓缩设备及2007年关闭的5MW级宁边反应堆。
报导称，上述核设施将用于电力及军事用途。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 于春红)
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