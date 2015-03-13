韩国第一高楼在安全质疑声中节节攀升

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透首尔3月13日（记者 Joyce Lee） - 打造出韩国最大零售帝国的92岁老人辛格浩（Shin Kyuk-ho）正在首尔建造地标性高楼，而眼下公众对大企业的信心却深受安全忧虑和不信任困扰。
早在28年前，辛格浩就想为乐天集团建起一幢地标性建筑。他计划到明年建成世界第六高楼，然而这一计划正面临附近新开业的购物休闲中心遭遇问题的影响：顾客数量接近腰斩，乐天不得不降低租金。
尽管辛格浩是韩国最成功的商人之一，乐天也没出过大型安全事故，但这并不重要。去年“岁月号”渡轮翻沉导致304人丧生之后，韩国人对安全疏忽持零容忍的态度。3.7万亿韩元（33亿美元）的乐天世界大厦（Lotte World Tower）项目遇到了与之相当的公众监督。
“很多人认为这里是危险的，安全担忧随之而来，”33岁的顾客Choi Dong-joon说道。“我来这里的原因是有些奢侈品牌别的地方没有。”乐天世界购物中心（Lotte World Mall）去年10月开张，获爱马仕和思琳等品牌入驻。
乐天世界大厦设计高度为555米，在其建设过程中，附近的大型六层购物中心出现了小差错。水族馆漏水和影院隔音不好等问题被夸大，这在任何新的大型建筑中都可能出现。
当地和海外建筑与水族馆专家对路透称，乐天世界购物中心出现的问题在其他地方会被认为是司空见惯的。但去年12月问题曝光后，首尔市有关部门还是临时关闭了水族馆和电影院。
乐天是韩国第五大家族企业，年营收超过700亿美元。
“对安全问题的敏感性凸显，乐天世界大厦正面临困难，而对家族企业的反感情绪似乎也被部分放大，”高丽大学商学院副院长Cho Myung-hyun说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透阿姆斯特丹5月8日 - 荷兰涂料生产商阿克苏诺贝尔周一拒绝了规模较大的美国竞争对手PPG工业的第三次收购提议，此次报价为269亿欧元(295.1亿美元)。阿克苏称该收购提议低估了公司价值，并面临反垄断风险，也没有解决“文化差异”等其他问题。
路透法兰克福5月5日 - 自去年英国公投决定脱离欧盟以来，一直在向美国银行业者推销法兰克福的Hubertus Vaeth向路透称，美国最大的五家投行将在两年内把伦敦的数以百计的重要工作岗位迁往法兰克福，而这可能会提振德国在全球金融业中的地位。