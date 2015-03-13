韩国第一高楼在安全质疑声中节节攀升

路透首尔3月13日（记者 Joyce Lee） - 打造出韩国最大零售帝国的92岁老人辛格浩（Shin Kyuk-ho）正在首尔建造地标性高楼，而眼下公众对大企业的信心却深受安全忧虑和不信任困扰。

早在28年前，辛格浩就想为乐天集团建起一幢地标性建筑。他计划到明年建成世界第六高楼，然而这一计划正面临附近新开业的购物休闲中心遭遇问题的影响：顾客数量接近腰斩，乐天不得不降低租金。

尽管辛格浩是韩国最成功的商人之一，乐天也没出过大型安全事故，但这并不重要。去年“岁月号”渡轮翻沉导致304人丧生之后，韩国人对安全疏忽持零容忍的态度。3.7万亿韩元（33亿美元）的乐天世界大厦（Lotte World Tower）项目遇到了与之相当的公众监督。

“很多人认为这里是危险的，安全担忧随之而来，”33岁的顾客Choi Dong-joon说道。“我来这里的原因是有些奢侈品牌别的地方没有。”乐天世界购物中心（Lotte World Mall）去年10月开张，获爱马仕和思琳等品牌入驻。

乐天世界大厦设计高度为555米，在其建设过程中，附近的大型六层购物中心出现了小差错。水族馆漏水和影院隔音不好等问题被夸大，这在任何新的大型建筑中都可能出现。

当地和海外建筑与水族馆专家对路透称，乐天世界购物中心出现的问题在其他地方会被认为是司空见惯的。但去年12月问题曝光后，首尔市有关部门还是临时关闭了水族馆和电影院。

乐天是韩国第五大家族企业，年营收超过700亿美元。

“对安全问题的敏感性凸显，乐天世界大厦正面临困难，而对家族企业的反感情绪似乎也被部分放大，”高丽大学商学院副院长Cho Myung-hyun说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。