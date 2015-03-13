韩国第一高楼在安全质疑声中节节攀升

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔3月13日（记者 Joyce Lee） - 打造出韩国最大零售帝国的92岁老人辛格浩（Shin Kyuk-ho）正在首尔建造地标性高楼，而眼下公众对大企业的信心却深受安全忧虑和不信任困扰。
早在28年前，辛格浩就想为乐天集团建起一幢地标性建筑。他计划到明年建成世界第六高楼，然而这一计划正面临附近新开业的购物休闲中心遭遇问题的影响：顾客数量接近腰斩，乐天不得不降低租金。
尽管辛格浩是韩国最成功的商人之一，乐天也没出过大型安全事故，但这并不重要。去年“岁月号”渡轮翻沉导致304人丧生之后，韩国人对安全疏忽持零容忍的态度。3.7万亿韩元（33亿美元）的乐天世界大厦（Lotte World Tower）项目遇到了与之相当的公众监督。
“很多人认为这里是危险的，安全担忧随之而来，”33岁的顾客Choi Dong-joon说道。“我来这里的原因是有些奢侈品牌别的地方没有。”乐天世界购物中心（Lotte World Mall）去年10月开张，获爱马仕和思琳等品牌入驻。
乐天世界大厦设计高度为555米，在其建设过程中，附近的大型六层购物中心出现了小差错。水族馆漏水和影院隔音不好等问题被夸大，这在任何新的大型建筑中都可能出现。
当地和海外建筑与水族馆专家对路透称，乐天世界购物中心出现的问题在其他地方会被认为是司空见惯的。但去年12月问题曝光后，首尔市有关部门还是临时关闭了水族馆和电影院。
乐天是韩国第五大家族企业，年营收超过700亿美元。
“对安全问题的敏感性凸显，乐天世界大厦正面临困难，而对家族企业的反感情绪似乎也被部分放大，”高丽大学商学院副院长Cho Myung-hyun说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-