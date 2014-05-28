韩国悬赏近50万美元追拿沉船所有者

路透首尔5月27日 - 韩国悬赏近50万美元追拿“岁月号”沉船所属家族的领导者俞炳彦（Yoo Byung-un），该船上个月沉没，300多人丧生。

韩国当局搜寻俞炳彦一周后未果，遂将悬赏金额从最初的5,000万韩元提高至5亿韩元（49万美元），这也是根据韩国刑法追拿逃犯悬赏额的上限。

“这是调查机构给出的最高悬赏额，”参与该案的一名检察官表示。

俞炳彦被指控贪污、失职和逃税，与他的两个儿子所拥有的一家控股公司的业务网有关，该控股公司是“岁月号”运营商的所有者。

当局还将对提供有助于逮捕俞炳彦一个儿子线索的人奖励1亿韩元。俞炳彦的另外一个儿子被认为是在美国。三人都逃避了接受盘问的传唤，都在被通缉。

韩联社称，俞炳彦的女儿在法国被逮捕，她管理家族的一家企业。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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