韩国悬赏近50万美元追拿沉船所有者

背景资料：法国大选首轮投票四强相争 谁将晋级第二轮？
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：
路透首尔5月27日 - 韩国悬赏近50万美元追拿“岁月号”沉船所属家族的领导者俞炳彦（Yoo Byung-un），该船上个月沉没，300多人丧生。
韩国当局搜寻俞炳彦一周后未果，遂将悬赏金额从最初的5,000万韩元提高至5亿韩元（49万美元），这也是根据韩国刑法追拿逃犯悬赏额的上限。
“这是调查机构给出的最高悬赏额，”参与该案的一名检察官表示。
俞炳彦被指控贪污、失职和逃税，与他的两个儿子所拥有的一家控股公司的业务网有关，该控股公司是“岁月号”运营商的所有者。
当局还将对提供有助于逮捕俞炳彦一个儿子线索的人奖励1亿韩元。俞炳彦的另外一个儿子被认为是在美国。三人都逃避了接受盘问的传唤，都在被通缉。
韩联社称，俞炳彦的女儿在法国被逮捕，她管理家族的一家企业。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透首尔4月20日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)称，美国正在研究针对朝鲜核项目对其施压的方法，而朝鲜国家媒体警告美国当心“超强的先发制人打击”，声称“不要惹我们”。