韩国三星电子以80亿美元收购哈曼 抢攻车用电子市场

路透首尔11月14日 - 韩国三星电子(005930.KS)周一宣布，同意以约80亿美元收购哈曼国际工业(HAR.N)，这项交易将使三星得以扩张在车用电子市场版图。

三星发表声明称，预计以现金支应这项收购的资金需求，与哈曼上周五收盘价相比，收购价的溢价幅度为28%。(完)