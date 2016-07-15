韩国三星电子洽谈入股中国电动汽车厂商比亚迪

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透首尔7月15日 - 韩国科技巨擘三星电子(005930.KS)周五表示，正在洽谈入股中国汽车生产商比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)，旨在促进其面向电动汽车的芯片业务。
三星电子是全球最大的智能手机和存储器芯片生产商。该公司于12月成立一支团队开发汽车相关业务，在全球智能手机产业放缓的情况下寻找新的业务增长点。
近年来汽车厂商和科技企业展开一系列合作，汽车产业竞相发展电动、自动驾驶以及互联网连接汽车，因此需要更多的电子元器件和软件。
“这笔投资的目的在于，加强两家公司的电动汽车元件及智能手机元器件业务，”三星在声明中称。
“我们打算将来探讨在多项业务上展开合作。”
三星电子称，投资数额和在比亚迪的持股比例都还未最终敲定。比亚迪是电动车生产商，巴菲特麾下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)亦对比亚迪有资金支持。
韩国经济新闻周五稍早报道，三星电子已同意买入价值约30亿元人民币(4.49亿美元)的比亚迪股份，这将使三星电子持有比亚迪4%的股权。
比亚迪在提交给交易所的文件中确认，三星电子拟参与比亚迪的非公开发行，但并未透露投资金额，因非公开发行尚未最终完成。不过，对于韩国经济新闻中所报导的三星电子购入比亚迪4%的股份，比亚迪予以否认。
三星电子股价收盘涨1.2%，触及逾三年以来最高水准，并延续了上周公布获利初估以来的涨势。该公司预计第二季营业利润较上年同期增长17.4%。韩国股市综合股价指数.KS11周五收盘上涨0.42%。
三星电子的关联企业三星SDI(006400.KS)盘初一度上涨逾8%，因市场预计该公司可能将向比亚迪提供电动汽车电池。
但三星电子否认电池供应是此次结盟的一部分。三星SDI股价随后收窄涨幅，收盘仅上涨0.5%。(完)
(编译 郑茵/汪红英；审校 王兴亚/艾茂林)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。