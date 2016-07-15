韩国三星电子洽谈入股中国电动汽车厂商比亚迪

路透首尔7月15日 - 韩国科技巨擘三星电子(005930.KS)周五表示，正在洽谈入股中国汽车生产商比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)，旨在促进其面向电动汽车的芯片业务。

三星电子是全球最大的智能手机和存储器芯片生产商。该公司于12月成立一支团队开发汽车相关业务，在全球智能手机产业放缓的情况下寻找新的业务增长点。

近年来汽车厂商和科技企业展开一系列合作，汽车产业竞相发展电动、自动驾驶以及互联网连接汽车，因此需要更多的电子元器件和软件。

“这笔投资的目的在于，加强两家公司的电动汽车元件及智能手机元器件业务，”三星在声明中称。

“我们打算将来探讨在多项业务上展开合作。”

三星电子称，投资数额和在比亚迪的持股比例都还未最终敲定。比亚迪是电动车生产商，巴菲特麾下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)亦对比亚迪有资金支持。

韩国经济新闻周五稍早报道，三星电子已同意买入价值约30亿元人民币(4.49亿美元)的比亚迪股份，这将使三星电子持有比亚迪4%的股权。

比亚迪在提交给交易所的文件中确认，三星电子拟参与比亚迪的非公开发行，但并未透露投资金额，因非公开发行尚未最终完成。不过，对于韩国经济新闻中所报导的三星电子购入比亚迪4%的股份，比亚迪予以否认。

三星电子股价收盘涨1.2%，触及逾三年以来最高水准，并延续了上周公布获利初估以来的涨势。该公司预计第二季营业利润较上年同期增长17.4%。韩国股市综合股价指数.KS11周五收盘上涨0.42%。

三星电子的关联企业三星SDI(006400.KS)盘初一度上涨逾8%，因市场预计该公司可能将向比亚迪提供电动汽车电池。

但三星电子否认电池供应是此次结盟的一部分。三星SDI股价随后收窄涨幅，收盘仅上涨0.5%。(完)