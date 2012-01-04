韩国批准三星在中国设闪存晶片厂

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
* 新厂月产能为10万个晶片
* 三星尚未决定投资规模和建厂地点
* 闪存市场2012年料达到290亿美元,中国将占据半壁江山
路透首尔1月4日电---韩国周三表示,已批准三星电子(005930.KS)在中国建立一家快闪记忆体(闪存)晶片工厂的计划,该工厂预计耗资约40亿美元.智能手机和平板电脑正在推动晶片行业增长.
这将是三星电子建立的第二座海外晶片制造厂,反映出中国市场的地位日益举足轻重.
根据研究公司Gartner估计,全球闪存市场今年料达到290亿美元,中国对NAND晶片的需求量或占据其中一半,到2015年比重或将升至55%.
中国的晶片需求迅猛增长来自华为HWT.UL和中兴(0763.HK)00063.SZ等制造商的拉动,他们在全球智能手机和平板电脑市场中的份额正在稳步上升.
三星电子计划设立的新生产线将采用20纳米级或以下的技术,计划2013年末开始批量生产.
三星电子尚未决定建厂地址,该工厂的月度产能将为10万个晶片.
因担心高科技泄漏,韩国企业兴建海外制造基地须申请政府批准.
韩国知识经济部在声明中表示,三星电子将成立一个委员会以防止技术外泄.(完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
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