三星Galaxy手机销售热潮消退 获利初估令人忧虑

图为日本移动运营商NTT Docomo店面内的三星Galaxy S4手机广告。 REUTERS/Issei Kato

* 三星电子初估第二季营业利润9.5万亿韩元

* 第二季智能手机销售料为7,200-7,500万部--分析师

* 晶片销售强劲复苏，抵销疲弱的移动设备成长

* 第三季获利料获改善，因晶片销售强劲且行销费用减少--分析师

* 三星股价下跌3%，韩国股市涨0.4%

路透首尔7月5日 - 韩国三星电子(005930.KS)周五公布的季度获利初估，比分析师先前温和的预估值更差，更加让人担心三星的智能手机业务高峰期可能已经结束，因其Galaxy手机销售热潮开始减退，而兴起的对手又不断侵蚀其市场份额。

Galaxy S系列手机在2012年时帮助三星挤下苹果，登上智能手机制造商霸主。

但如今投资人担心三星可能步上苹果及其他曾经叱吒一时的企业后尘，面临利润率逐渐萎缩的命运。在这个行业里，是否有能力保持创新领先是企业生死存亡的关键。

“三星的智能手机题材结束了？还不能这么说。三星这方面的增长确实在放慢，主要是由于S4销售不及预期，”韩国东部资产管理公司的基金经理Jung Sang-jin称，“但我觉得三星还有一些很牛的产品没拿出来，问题是没人确保这些产品一定能打动投资人和消费者。”

三星的初估获利曾有过好于市场最乐观预期的时候，而这一次令市场失望，打压其股价周五大跌逾3%。

由于评级屡遭券商调降，三星股票价格自6月初以来已跌17%。股价下跌反映出市场对其手机业务利润率的担忧，三星的总利润中有70%是来自手机业务。

股价下跌17%相当于三星市值蒸发了39万亿韩元(342亿美元)，这等于索尼(6758.T)和LG显示器(066570.KS)两家合计的市值。

“三星未来最大的风险之一是，它有70%的营业利润是来自手机业务。分散利润来源十分关键。三星需要在2014年底前进行积极的业务转变。”现代证券分析师Jeff Kim说。

**下半年再创纪录？**

三星9.5万亿韩元(83亿美元)的营业利润初估较上年同期增长47%，可以确定的是，这是一个纪录高位，而且随着最新款Galaxy S4手机销量攀升及其他新品推出，第三季和第四季获利可望更高。另外记忆体芯片的价格也料将保持强劲，三星在此行业拥有领先地位。

“三星业务呈现多样化。当一种业务落后，其他业务可能表现较好，从而提升整体获利，”东部资产管理公司的Jung说。

“外界普遍预期，当下半年三星智能手机业务放缓，组件业务将接棒成为主力，但现在投资者也越来越担心组件业务的复苏恐怕短暂。”

三星的获利初估要逊于汤森路透I/B/E/S访问43名分析师得出的平均预估10.16万亿韩元。三星将于7月26日发布完整季度财报。

“由于Galaxy S4智能手机的推出，我认为三星在市场营销上的支出超过了预期，导致业绩不及市场预估，”HMC Investment Securities分析师Nho Geun-Chang说。

三星电子2012年的市场营销支出至少三年来首度高于研发。该公司于3月在纽约发布了Galaxy S4智能手机。

三星还大举投资分销渠道，包括在美国1,400家百思买(BBY.N)商店开设了品牌商铺。

但这种铺陈也未能阻止手机销售增长的下滑，第二季手机出货量估计仅较前季增长4-8%。

手机利润率亦遭到挤压，因为中国等国家的消费者选择更低价产品。中国是全球最大的智能手机市场。

**下一个大问题**

随着华为技术有限公司、中兴通讯(000063.SZ)在受欢迎的中低端手机市场攻城掠地，竞争变得越来越激烈。

一度身为业界王者的诺基亚NOK1V.HE本周推出两款只具备基本功能的3G手机。这两款手机可令用户接入Facebook和Twitter等流行的应用程式，售价仅为68美元。

“三星将在低端市场作出何种回应仍存在很大不确定，”东阳证券分析师Brian Park表示。他指的是三星拟推出以开放原始码Tizen作业系统为基础的行动装置计划。

可佩戴设备也将成为该公司能否再次实现获利大增的关键。

苹果已在日本为“iWatch”申请商标注册，标志着该公司可能正在推进研发手表式可佩戴设备的计划。

三星也在美国为旗下多款可佩戴设备提交了“Samsung Gear”商标注册申请。

“(预计将推出的)可佩戴设备还不能取代三星的智能手机业务，更像是对获利来源的补充，”KB Investment & Securities分析师Byun Han-joon说。(完)

(编译 李婷仪/隋芬/侯向明/徐文焰；审校 艾茂林/王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。