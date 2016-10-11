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国际财经 | 2016年 10月 11日 星期二 14:57 BJT

三星电子可能永久停卖Note7手机--消息

路透首尔10月11日 - 熟知事况的消息人士周二向路透表示，三星电子(005930.KS)正考虑将永久停卖盖乐世Note7智能手机列为选项之一，此前这款高端手机传出新的失火事件。

消息人士表示，三星尚未能做出最终决定；消息人士不愿具名，因他并未获得就此事公开发表评论的授权。

三星并未立即就是否考虑永久终止Note7销售置评。(完)

(编译 张明钧; 审校 李春喜)

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