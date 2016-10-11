三星电子可能永久停卖Note7手机--消息

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔10月11日 - 熟知事况的消息人士周二向路透表示，三星电子(005930.KS)正考虑将永久停卖盖乐世Note7智能手机列为选项之一，此前这款高端手机传出新的失火事件。
消息人士表示，三星尚未能做出最终决定；消息人士不愿具名，因他并未获得就此事公开发表评论的授权。
三星并未立即就是否考虑永久终止Note7销售置评。(完)
(编译 张明钧; 审校 李春喜)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。