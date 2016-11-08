韩国检方突袭三星电子办公室 进行政治丑闻相关调查--韩联社

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔11月8日 - 韩国联合通讯社报道称，韩国检方周二突击搜查了三星电子(005930.KS)的办公室。这是围绕牵涉总统朴槿惠及其密友崔顺实的一项政治丑闻调查的一部分。崔顺实涉嫌对国家事务施加了不当影响。
韩联社称，检方的搜查涉及三星是否向崔顺实的女儿不当提供了财务帮助。(完)
(编译 徐文焰；审校 陈宗琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。