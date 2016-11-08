韩国检方突袭三星电子办公室 进行政治丑闻相关调查--韩联社

路透首尔11月8日 - 韩国联合通讯社报道称，韩国检方周二突击搜查了三星电子(005930.KS)的办公室。这是围绕牵涉总统朴槿惠及其密友崔顺实的一项政治丑闻调查的一部分。崔顺实涉嫌对国家事务施加了不当影响。