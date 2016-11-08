韩国检方突击搜查三星电子办公室 调查是否涉及总统密友丑闻（更新版）

（新增检方消息人士的确认，以及总统计划访问国会）

路透首尔11月8日 - 韩国检方周二突击搜查了三星电子(005930.KS)办公室，这是围绕牵涉总统朴槿惠及其密友的政治丑闻调查的一部分。总统密友被指控干预国政。

检方官员对路透说，搜查行动与总统密友崔顺实涉及的丑闻有关，但拒绝进一步评论。

韩国联合通讯社报道称，检察官想查证三星电子是否曾经不当金援崔顺实的女儿。

三星电子尚未立即对检方的突袭行动置评。

检察官在调查三星电子被指称曾提供280万欧元给崔顺实及其女儿所共同拥有的一家公司，她的女儿先前是韩国马术国家队成员之一。

三星电子负责企业关系的高管朴商镇(Park Sang-jin)目前为韩国马术联合会会长。韩联社称，他的办公室是检方周二上午突击搜查的一部分。路透未能立即联系上朴商镇置评。

根据检方消息人士，作为调查的一部分，检方已经对三星的一位高管进行了问询。

韩联社报道称，检方还在对韩国马术联合会和韩国马事会的办公室进行突击检查。

韩国马术联合会拒绝就韩联社的报道置评，韩国马事会没有立即置评。

朴槿惠办公室的一位官员对路透称，朴槿惠周二将赴国会，会见国会议长商讨如何解决当前的政治危机。

韩联社援引朴槿惠发言人对记者的话称，朴槿惠也希望同反对党领导人会面。(完)