韩国检方突击搜查三星电子办公室 调查是否涉及总统密友丑闻（更新版）

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
（新增检方消息人士的确认，以及总统计划访问国会）
路透首尔11月8日 - 韩国检方周二突击搜查了三星电子(005930.KS)办公室，这是围绕牵涉总统朴槿惠及其密友的政治丑闻调查的一部分。总统密友被指控干预国政。
检方官员对路透说，搜查行动与总统密友崔顺实涉及的丑闻有关，但拒绝进一步评论。
韩国联合通讯社报道称，检察官想查证三星电子是否曾经不当金援崔顺实的女儿。
三星电子尚未立即对检方的突袭行动置评。
检察官在调查三星电子被指称曾提供280万欧元给崔顺实及其女儿所共同拥有的一家公司，她的女儿先前是韩国马术国家队成员之一。
三星电子负责企业关系的高管朴商镇(Park Sang-jin)目前为韩国马术联合会会长。韩联社称，他的办公室是检方周二上午突击搜查的一部分。路透未能立即联系上朴商镇置评。
根据检方消息人士，作为调查的一部分，检方已经对三星的一位高管进行了问询。
韩联社报道称，检方还在对韩国马术联合会和韩国马事会的办公室进行突击检查。
韩国马术联合会拒绝就韩联社的报道置评，韩国马事会没有立即置评。
朴槿惠办公室的一位官员对路透称，朴槿惠周二将赴国会，会见国会议长商讨如何解决当前的政治危机。
韩联社援引朴槿惠发言人对记者的话称，朴槿惠也希望同反对党领导人会面。(完)
(编译 李婷仪/侯雪苹；审校 张涛)
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