韩国岁月号沉船船长被判36年 遇难者家属不满

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透韩国光州11月11日（记者 Ju-min Park） - 4月沉没的韩国客轮岁月号的船长周二获刑36年，法院认定其犯有渎职罪，而此前检方要求认定杀人罪并判处死刑。
四名被控杀人罪的嫌疑人中，法院只认定了该船总工程师犯杀人罪，因其未帮助两名受伤的船员。这名总工程师获刑30年。
其余13名幸存船员被认定犯有包括渎职罪在内的不同罪名，分别获刑5-20年不等。
宣布陪审团裁定和判决书的时候，法庭内哭声、愤怒与怀疑的喊叫声响成一片。
“法官，这不对，”一名女性痛苦地高喊道，一些家属崩溃地留下了眼泪。
“我们孩子的性命就值这些？船员判死刑都不够。”另一个人说道。
遇难者家属在陪审团裁定后发布声明称，他们对决定感到极为震惊，正义无存。
“我们的希望被无情地摧毁了，”一名遇难孩子的父亲Park Jong-dae在法庭外宣读的声明中称，并督促检方上诉，让船员罪有应得。
一名涉及这起案件的检察官称，他的团队将就对这15名船员的判决进行上诉，称上述判决“令人失望”，尤其是驳回针对船长等三名高管犯杀人罪的指控。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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