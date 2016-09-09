焦点：韩进海运融资计划恐遭进一步推迟 三星电子盼从船上卸货

路透首尔9月9日 - 韩进海运(117930.KS)最大股东大韩航空(003490.KS)周五第二次推迟对韩进海运的融资计划做出决定，这导致困在韩进海运船只上的货物面临更大不确定性。

全球第七大集装箱船运商韩进海运此前已宣告破产，而且新融资计划仍有不确定性，使得港口、拖船及船货处理商因忧心拿不到钱而拒绝工作，导致全球约有140亿美元船货受困海上。

“我们尚未在今天的董事会会议上达成意见，因此我们决定明天继续讨论此事。”大韩航空的一位发言人说道。

韩进海运破产严重扰乱全球贸易网络，并导致运费激增，因该公司141艘船只中有超过一半被禁止在港口靠岸。韩进海运称，截至周四，已有四艘船遭到扣押。

在年底假期季前的航运高峰期，韩进海运宣告破产，导致惠普(HPQ.N)和三星电子(005930.KS)等企业的货物滞留。

三星电子周四向美国法官请求同意其向货运处理商付款，好让船货能从停泊在美国港口附近的韩进海运船只卸货。

三星电子在周五的听证会前表示，既然美国破产法庭已阻止了韩进海运船只进入美国港口时被扣的情况，也应当允许这些船只在卸货后离港，并让货主收回他们的财产。

三星电子在本周早些时候称，他们有价值3,800万美元的货物被困在韩进海运的两艘船只上，多数为电视和电器。该公司还称，如果这些货物不能立即卸载，他们可能不得不包至少16架飞机来转运这些货物，这样做的成本至少为880万美元。

“没有进展的状态继续给货主造成巨大损失，包括三星，”三星律师在法庭文件中表示。

鉴于韩国政府以往曾因扶持经营不善的公司而饱受指责，这一次几乎没有表露出任何要出手拯救韩进海运的意向。

“据我所知，韩进海运破产事件让一些出口商遭遇非常大的困难，”韩国央行总裁李柱烈周五在新闻发布会上表示。

“然而，如果政府方面的举措到位的话，比如安排的替代船只能进行顺利装运，那么该事件对经济的影响就不会很大。”

韩国国土海洋部的一位发言人称，美国商务部代表在周五上午与海洋部副部长会面，但在官方声明公布之前拒绝评论会议讨论内容。（完）