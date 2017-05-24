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国际财经 | 2017年 5月 24日 星期三 16:45 BJT

韩国SK海力士称将分拆晶圆代工业务

路透首尔5月24日 - 韩国SK海力士(000660.KS)周三宣布，已决定将晶圆代工业务分拆成为独立公司。

SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子(005930.KS)。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。

SK海力士4月时首次表示考虑分拆。(完)

(编译 蔡美珍；审校 高琦)
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