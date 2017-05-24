韩国SK海力士称将分拆晶圆代工业务

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透首尔5月24日 - 韩国SK海力士(000660.KS)周三宣布，已决定将晶圆代工业务分拆成为独立公司。
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子(005930.KS)。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
SK海力士4月时首次表示考虑分拆。(完)
(编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。