焦点：消息人士称韩国SK海力士将加入日本官方团队 竞购东芝芯片部门

资料图片：2016年4月，韩国城南市，在SK海力士总部拍摄的公司标识。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透东京/首尔6月14日 - 多名知情消息人士指出，一支由日本政府领头竞购东芝(6502.T)芯片业务的团队，其中将包括韩国芯片大厂SK海力士(000660.KS)。在这场激烈收购争夺战中，这支团队的竞争力可望因而提高。

东芝预定月底股东大会作成出售案的决定，但各方买家在最后期限之前仍各施手段，展开激烈竞争，因此留给做决定的时间不多。

东芝芯片事业为全球第二大NAND芯片制造商，东芝希望至少卖得180亿美元，并希望尽快完成，以利公司填补旗下破产核事业的巨额成本超支。

经济产业省致力安排组成收购团队，好让东芝芯片事业继续由日本控制，团队的核心主角便是由政府支持的日本产业革新机构(INCJ)。但与上周相比，这支团队的成员组成已产生巨大变化。

熟悉情况的消息人士曾表示，INCJ参与了西部数据(WD)(WDC.O)上周提出的收购报价，参与方还包括美国私募股权公司KKR & Co LP (KKR.N)。

但另外的消息人士表示，INCJ正在与美国私募股权公司贝恩资本(Bain Capital)洽商并购东芝芯片业务，因为与竞争对手相比，贝恩资本似乎愿意花更多的钱。

朝日新闻周三报道称，INCJ现在加入了包括贝恩资本、KKR、SK海力士和日本政策投资银行(DBJ)在内的财团。

西部数据并未在该财团之列。西部数据与东芝联合经营着一个重要芯片厂，现在两家公司就东芝是否能在没有得到西部数据允许情况下标售芯片业务陷入激烈争执。

朝日新闻报道称，INCJ的报价也超过2万亿日圆(180亿美元)。

知情人士周三告诉路透，SK海力士将提供贷款，为该竞购提供资金，但不会直接持股。另一个了解此事的人表示，朝日新闻关于财团成员的报道是准确的。

消息人士拒绝具名，因为他们未获授权对媒体谈论此事。

另一位熟悉情况的消息人士称，围绕该业务进行的一系列明争暗斗，可能导致东芝无法像之前希望的那样、在周四以前挑选出一家能令其属意的出价竞购者。

法国巴黎银行的首席信贷分析师Mana Nakazora称，目前的局面很复杂，意味着只有政府介入其中，才有可能完成这笔业务出售。

“虽然这一日美财团的构成可能发生很大改变，但其他选项也变得越来越不可能。”她说道。

**激烈的竞争**

其他的竞购者也在做出最后的努力。

一位消息人士周三称，西部数据仍在和日本经济产业省磋商财团事宜。另一位消息人士周末透露，这家总部在加州的公司已经决定将出价上调到至少2万亿日圆。

鸿海集团董事长郭台铭周一对路透表示，苹果(AAPL.O)、戴尔和金士顿(Kingston Technology)也已加入到鸿海牵头的收购财团内。

迄今最高出价方是美国芯片制造商博通(Broadcom)(AVGO.O)及其合作伙伴--美国私募股权投资公司Silver Lake。消息人士称，这两家公司出价2.2万亿日圆。

据朝日新闻的报道，INCJ、DBJ和贝恩资本将向一家特殊目的公司分别投资3,000亿日圆，用以收购东芝芯片部门--东芝记忆体(Toshiba Memory Corp.)。

朝日新闻称，东芝本身或将出资至高1,000亿日圆，其它日本企业共计投资1,400亿日圆，而KKR正在考虑投入1,000亿日圆。报道还称，SK海力士将为该项目出借3,000亿日圆，三菱日联金融集团(MUFG)旗下的三菱东京日联银行也将提供4,000亿日圆。

东芝、SK海力士、INCJ、贝恩资本、KKR以及三菱日联金融集团(8306.T)核心业务一名发言人均未予置评。日本经济产业省和DBJ未立即回复置评请求。

周三东芝股价收低4%，因有报道称该集团无法在本月底前提交年报。(完)