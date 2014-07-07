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中国财经 | 2014年 7月 7日 星期一 14:55 BJT

韩国浦项钢铁与中国重钢集团签署33亿美元投资协议

路透首尔7月4日 - 韩国产业通商资源部周五表示，韩国浦项钢铁(005490.KS)已与中国重庆钢铁(601005.SS)的控股股东重庆钢铁(集团)签署一份33亿美元的投资合作谅解备忘录。

产业通商资源部声明指出，这项协议涵盖的领域包括浦项自行开发的Finex钢铁制造技术及矿业。(完)

(编译 蔡美珍；审校 高琦)

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