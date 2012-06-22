浦项钢铁希望回到年度铁矿石合约

* 浦项钢铁希望回到铁矿石年度订价制度

路透圣保罗/里约热内卢6月21日电---韩国浦项钢铁(005490.KS)执行长Chung Joon-yang表示,该公司和其他钢铁业者希望回到铁矿石供应商能够回到年度合约制度,暗示价格剧烈波动及全球经济黯淡正推促矿产业者回到这悠久的制度.

Chung Joon-yang周四评论曝露出该产业在需求疲软之际的脆弱性,同时也是对当前现货订价机制发出最强烈不满讯号;由於铁矿石现货价格剧烈波动,基於现货的订价机制令钢铁业者的利润大大受创.

淡水河谷(VALE5.SA)执行长Murilo Ferreira表示,这家全球最大铁矿石业者正准备与客户就其偏好的定价机制进行协商,但不会允许客户任意转换.

"无论客户认定什麽做法最为适当,我们就会去做.但我们无法接受的是选定价格机制没多久後又在两个月後变更.不能这样."Ferreira在里约热内卢举行的Rio+20永续发展会议的一场活动上表示.

2008-09年金融危机导致全球钢铁业在中国钢铁厂的领军下,利用铁矿石现货价大跌的机会,退出年度合约定价制.

但Chung表示,生产商需要从前旧制度提供的稳定性,让企业能更精确地预估成本.

如果淡水河谷现在与钢铁厂锁定价格,回归年度基准定价制可能损害到该公司,因如果中国等主客户的经济升温,推升对制钢原材料的需求,那麽铁矿石价格接着将开始攀升.

中国将是最大的赢家.然而如果价格不合意,中国买家向来也以可能迅速背弃合约而着称,就像2008-09年全球危机那时一样.

在铁矿石现货跌至今年最低水准後,部分中国钢铁厂上个月推迟矿商的铁矿石交货,寻求改变合约价.这些钢铁厂正在应对钢材内需疲弱的形势.中国买家采取与2011年10月同样的策略.(完)

--编译 张明钧/张若琪;审校 杜明霞

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