焦点：韩股创纪录高位后 冀望再来一波文在寅效应和业绩浪行情

2017年5月10日，首尔，一家银行的外汇交易员身边屏幕上显示韩国综合股价指数(KOSPI)和韩元兑美元汇价。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透新加坡5月11日 - 韩国股市没有理会核危机与政治紧张形势，反而在过去一周数次刷新纪录高位。如今随着自由温和派候选人文在寅当选韩国总统，可以预计，亚洲估值最便宜的韩国股市，将会延续升势。

韩国综合股价指数(KOSPI).KS11今年以来跳涨13%，这样的涨幅绝非等闲，因为要考虑到诸多风险因素，包括几个月来的领导层真空、朝鲜的核试验、中国抵制韩货及赴韩旅游、以及美国总统特朗普威胁可能退出自由贸易协定。

根据汤森路透数据，韩国股市今年截止5月10日的资金流入规模为69.3亿美元，仅次于台湾。2016年全年流入也不过约105亿。

充当经济支柱的韩国科技产业获利强劲，帮助刺激了投资者的买需；同时市场冀望文在寅的当选能够缓和一些地缘政治紧张局势，为股市进一步上涨提供新的契机。

文在寅承诺将与中国和美国协商，以化解因美国在韩部署萨德反导系统引发的中韩紧张关系；他并承诺推动对财阀企业集团的改革，提出财政刺激方案以为疲弱的经济注入活力。

“选举结果既激发了跟中国和好的希望...还带动财阀企业改革的预期。”安本亚洲资产管理董事总经理杨修(Hugh Young)表示。

“因此，若希望转变为事实，市场可望进一步走扬。”

拜全球贸易复苏及高科技记忆体芯片需求强劲之赐，进一步推动市场的重要力量将来自韩国最大型企业的持续获利增长阶段。比如4月出口连续第六个月增长，且创六年来最快增速。

根据野村，过去八周韩国企业2017财年获利预估增加了8.6%，上调幅度居主要亚洲市场之冠。

投资者也淡化了美国贸易保护主义对韩国出口的威胁。

德意志资产管理亚太投资总监Sean Taylor预期，特朗普将重新协商两国之间的自由贸易协议，而不会废除该协议。该资产管理公司仍超配韩股。

Taylor认为这对韩国企业的影响有限。

“许多事都只是特朗普在说。我们看到，他很难通过一些提案，”他说。“美国实际上需要面板、动态随机存取记忆体(DRAM)和快闪记忆体芯片(NAND)，美国自己尚没有满足这些需求的能力。”

韩股吸引投资者的另一个因素是其较低估值。

当韩国综合股价指数在2011年4月创下前个纪录高位时，其市净率为1.4倍。尽管股指目前已超过上述高位，但其市净率仅为0.96倍。

韩国股市与估值最高的印度及菲律宾股市等形成对比，后两者的市净率分别为2.6倍与2倍。

韩国股市估值向来不及其他亚洲市场，因为韩国财阀，也就是家族企业占据主导，而他们一直顽固抗拒中小投资者的改革呼声。

不过现在变革方面的一些进步让这种较低的估值更具吸引力，尤其是文在寅承诺推动进一步改革。

“改革与变化肯定是大势所趋，”坦伯顿新兴市场集团(Templeton Emerging Markets Group)执行董事长莫比尔斯(Mark Mobius)表示。

“我相信这些财阀未来三年将向越来越专业化的管理靠拢，关照所有股东的利益，而不再独厚创立者家族，”他表示。

“那些家族将逐渐成为被动股东，对企业的直接管控越来越少。”

图表：韩国综合股价指数价位与估值对照图

reut.rs/2ppUFYq

(完)