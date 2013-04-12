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时事要闻 | 2013年 4月 12日 星期五 11:09 BJT

韩国质疑朝鲜是否实现核弹头小型化

路透首尔4月12日 - 韩国国防部周五表示，并不相信朝鲜已经成功实现了核弹头小型化。这给美国情报部门对朝鲜核能力的评估罩上疑云。

“我们军方的评估认为，朝鲜尚未实现小型化，”国防部发言人Kim Min-seok在新闻简布会上表示。

“朝鲜已经进行了三次核试验，但目前阶段他们是否能够减轻(核弹)重量并实现小型化从而配备到导弹上，这仍然存在疑问。”(完)

(编译 郑茵 审校 于春红)

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