盖乐世S6平曲面荧幕机型的需求均大大高于初始预期--三星

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透首尔4月15日 - 韩国科技巨头三星电子(005930.KS)周三称，新一代旗舰产品盖乐世S6智能手机的平面萤幕和曲面荧幕机型的需求均“大大高于”初始预期。
此番言论与上周三星移动通信业务主管申宗均的讲话形成呼应。申宗均上周四在一场媒体活动上表示，短期内恐怕无法满足市场对于S6 Edge的需求，因为曲面萤幕的生产难度较高。
投资者与分析师称，本月全球发售的新机型料将为三星本季度的获利带来重大贡献。
“尽管短期内可能会有一定难度，但我们会竭尽所能保证全球市场的充足供应，”三星在发给路透的一份声明中表示。声明未透露全球发货量或预售规模。(完)
(编译 刘秀红)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)