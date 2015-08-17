韩国LG显示器重金投资OLED 寄望新一代技术助其获得先发优势

路透首尔8月17日 - 韩国LG显示器(034220.KS)周一公布，将把投资重点放在有机电激发光显示器(OLED)上，希望新一代技术能使该公司杀出价格战的重围，并领先于竞争对手。

LG显示器计划到2018年至少投资10万亿(兆)韩元(84.7亿美元)，主要开发用于电视等大件产品以及用于智能手机和可穿戴设备柔性屏幕的OLED显示器。该公司在声明中称，将努力把OLED的应用范围扩大至标识牌和汽车，并拨出部分投资开发高端液晶显示器(LCD)产品。

LG显示器和其姊妹公司LG电子(066570.KS)是OLED技术的主要倡导者。OLED在色彩显示和耗电方面都较前一代产品有改善。LG显示器希望，率先投资OLED能帮助其在该技术成为主流时成为市场主导者。

LG显示器股价今年以来下跌了34%，触及了2012年以来的最低水准。投资者对其前途不太乐观：LCD成长迟滞，与中国同业的竞争挤压获利。但OLED提供了一个新的市场机会。市场调研公司DisplaySearch认为该市场到2022年将达到283亿美元，而2014年只有87亿美元。

OLED正在日益得到高档智能手机与智能手表的采用，比如三星电子(005930.KS)和苹果(AAPL.O)的某些产品。但电视等采用大尺寸、高利润率OLED面板的产品价格，仍然远高于采用LCD的同类产品。

作为全球最大的电视生产商，三星电子认为OLED成本仍然过高，尚不适合用于生产电视。

由于正在努力把OLED技术引入电视的主要厂商只有这两家LG公司，分析师与投资者怀疑，他们能否独自创造出必要的规模经济来压低价格，使之被大众市场所接受。(完)

(编译 李春喜/张涛；审校 王兴亚)

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