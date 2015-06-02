一些在朝鲜生产的产品将受益于中韩自贸协定

路透首尔6月1日 - 韩国贸易部称，中韩两国周一签署自贸协定，朝韩双方共同运营的开城工业园区也将受益。

该工业园区生产的310种产品将从自贸协定中获益。

中韩自贸协定谈判时间长达三年。韩国与美国和欧盟签署的自贸协定并不包括开城工业园区生产的产品。

韩国通商产业资源部部长助理、自由贸易首席谈判员禹泰熙指出，期待中韩自贸协定会催生出更多像开城这样的工业园区。

“我们认为这有助于朝鲜半岛的和平，”禹泰熙在签字仪式后对记者们说道。(完)