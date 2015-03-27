韩国寻求成为亚投行创始成员国（更新版）

路透首尔3月26日 - 韩国周四表示，已决定寻求成为亚洲基础设施投资银行(AIIB，亚投行)创始成员国，这是又一个决定加入亚投行的美国重要盟友。

韩国企划财政部在一份声明中称，亚投行的设立有助于对亚洲地区输送更多的投资，并能保持与现有多边开发银行的互补关系。

“韩国政府将致力与主要国家紧密合作，使亚投行在承担责任、透明度、治理结构和债务可持续性等方面，具有高标准。”

企划财政部称，韩国已提出在亚投行治理结构和其它保障机制方面进行改进，而这些问题都已经有了明显的进步。但企划财政部并未就此详细说明。

“国内生产总值(GDP)在决定各成员国持股比例方面，将起到重要作用，”韩国企划财政部称。

一些潜在成员担心中国在亚投行所占份额可能使其拥有否决权。

针对媒体报导中国放弃在亚投行的一票否决权以换取欧洲国家支持，中国外交部发言人华春莹表示，亚投行将按域内和域外划分其成员，随着成员国数量的逐步增加，每一个成员的股份比例都会相应下降。所谓中方寻求或放弃一票否决权是不成立的一个命题。

起初有21个创始成员国，随后又有六个国家加入。中国外交部表示，韩国及其它六个国家尚未被确认成为创始成员国。

美国提醒各国在加入亚投行时要三思而行，但其欧洲盟国英国、法国、德国和意大利本月宣布将加入该行，促使奥巴马政府重新审视自己的立场。

韩国尽管是美国重要盟国，但与中国经济联系紧密。中国是韩国最大的贸易伙伴，两国希望在今年上半年签署自由贸易协定。

美国的盟友纷纷决定加入亚投行，无疑让美国在外交方面遭到打击，其遏制中国飞速上升的经济和外交影响力的努力也遭遇挫折。

尽管澳洲是美国重返亚洲战略的关键组成部分，但澳洲也接近加入亚投行。日本则比较谨慎。

日本财务大臣麻生太郎周五表示，对于是否加入亚投行仍然保持谨慎，因其治理结构仍不清晰。麻生太郎表示，与美国就亚投行问题保持密切沟通，尚未收到中国对日本关于亚投行问题的回应。(完)

(编译 王颖/王丽鑫；审校 张若琪/张涛)

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