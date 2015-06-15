韩国将维持扩张性宏观政策 目前MERS的影响有限--企划财政部（更新版）

英国金融服务业乐观情绪连四季下降 英退变数打压银行信心
路透伦敦1月23日 - 根据周一公布的一项调查，关于英国金融服务业的商业环境的乐观情绪连四季下降，为全球金融危机以来最长连跌。
路透首尔6月15日 - 韩国企划财政部周一表示，鉴于经济增长面临中东呼吸综合征(MERS)持续扩散带来的风险，该部将继续其宏观经济扩张政策，直到经济稳固复苏。
不过，政府可能要到本月底才会有新刺激举措的决策，届时企划财政部将公布今年下半年政策策略以及半年度经济预估。
“尽管MERS对经济的整体影响目前有限，但如果疫情长期持续，则担心增长的下行风险将扩大，”企划财政部在为议会准备的声明稿指出。
“我们将维持扩张性宏观经济政策，直至经济复苏真正站稳脚跟。”
韩国经济较依赖出口，在出口锐减且国内需求迟滞之后，最近几个季度经济难以凝聚动能。
企划财政部长官崔炅焕表示，当前情况并不符合追加预算的法律条件，还需要花更多时间观察疫情对经济的影响。
“即便MERS影响减弱，但毫无疑问经济中某些领域已经受到冲击，”他说。
随着病毒迅速扩散，包括执政党新世界党党首金武星在内的多位议员呼吁政府制定额外预算，以限制MERS对经济的影响。(完)
(编译 李婷仪/郑茵 审校 王丽鑫/张若琪)
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