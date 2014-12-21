韩国因禽流感疑虑暂停自美国进口禽类产品

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透首尔12月21日 - 韩国农业部门周日在声明稿中表示，由于美国出现禽流感，韩国已从周六起暂停美国家禽和禽类产品进口。
“暂停进口是为了防止HPAI病毒进入国内的隔离措施，”该部声明稿称。HPAI是高致病性禽流感病毒。
该部门称，包括韩国在内，今年已有18个国家受到HPAI病毒侵扰。韩国并未传出人类受感染病例。
美国农业官员周三称，华盛顿州已确认在野生鸟类身上发现H5N2和H5N8禽流感病毒株，但对公共卫生并无立即的疑虑。
美国商业贸易禽类并未发现这两种病毒。
根据韩国农业部门数据，今年1-11月韩国自美国进口63,245吨禽肉类和264,000鸡只。
该部门表示，暂停自美国进口禽类将不会导致短缺，因除有9,000吨存货外，国内本月禽肉供应预计将较上年同期增加17.5%至67,000吨。(完)
(编译 张若琪 审校 郑茵)
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