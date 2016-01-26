中国称美国官员有关朝核问题针对中方的谈话“不合道理”

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透北京1月26日 - 一名美国官员本周呼吁北京当局作出更多努力以限制朝鲜核项目，中国外交部发言人周二回应称，其中很多说法显然“不合道理”。
朝鲜宣布于1月6日成功进行了小型氢核装置试验。美国国务院一名资深官员告诉记者，朝鲜不借助中国就几乎没有与国际社会开展业务的途径，并表示中国“明显”可以作出更多努力。
中国外交部新闻发言人华春莹表示，“我们注意到了这些言论。其中的很多说法显然不合道理，也不具有建设性。”
美国国务卿克里本周将访华，他已经表示将敦促中国针对朝鲜核项目对朝鲜施加更多限制。
华春莹敦促“有关国家”切实承担起自己应尽的责任，而不是“总对别人指手画脚，说三道四”。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。