中国称美国官员有关朝核问题针对中方的谈话“不合道理”

路透北京1月26日 - 一名美国官员本周呼吁北京当局作出更多努力以限制朝鲜核项目，中国外交部发言人周二回应称，其中很多说法显然“不合道理”。 朝鲜宣布于1月6日成功进行了小型氢核装置试验。美国国务院一名资深官员告诉记者，朝鲜不借助中国就几乎没有与国际社会开展业务的途径，并表示中国“明显”可以作出更多努力。