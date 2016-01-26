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亚洲 | 2016年 1月 26日 星期二 18:01 BJT

中国称美国官员有关朝核问题针对中方的谈话“不合道理”

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月26日 - 一名美国官员本周呼吁北京当局作出更多努力以限制朝鲜核项目，中国外交部发言人周二回应称，其中很多说法显然“不合道理”。 朝鲜宣布于1月6日成功进行了小型氢核装置试验。美国国务院一名资深官员告诉记者，朝鲜不借助中国就几乎没有与国际社会开展业务的途径，并表示中国“明显”可以作出更多努力。

中国外交部新闻发言人华春莹表示，“我们注意到了这些言论。其中的很多说法显然不合道理，也不具有建设性。”

美国国务卿克里本周将访华，他已经表示将敦促中国针对朝鲜核项目对朝鲜施加更多限制。

华春莹敦促“有关国家”切实承担起自己应尽的责任，而不是“总对别人指手画脚，说三道四”。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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