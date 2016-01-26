中国称美国官员有关朝核问题针对中方的谈话“不合道理”

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月26日 - 一名美国官员本周呼吁北京当局作出更多努力以限制朝鲜核项目，中国外交部发言人周二回应称，其中很多说法显然“不合道理”。 朝鲜宣布于1月6日成功进行了小型氢核装置试验。美国国务院一名资深官员告诉记者，朝鲜不借助中国就几乎没有与国际社会开展业务的途径，并表示中国“明显”可以作出更多努力。
中国外交部新闻发言人华春莹表示，“我们注意到了这些言论。其中的很多说法显然不合道理，也不具有建设性。”
美国国务卿克里本周将访华，他已经表示将敦促中国针对朝鲜核项目对朝鲜施加更多限制。
华春莹敦促“有关国家”切实承担起自己应尽的责任，而不是“总对别人指手画脚，说三道四”。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。