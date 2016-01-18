韩国暂停进口美国禽类产品 因美国出现H7N8禽流感新案例

专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透首尔1月18日 - 韩国农业部周六表示，由于美国出现新禽流感案例，韩国已暂停美国家禽与禽类产品进口。韩国恢复美国这类产品的进口仅两个月。
农业部在声明中表示，这项禁令并不适用于经过加热处理的禽类肉品进口。
美国联邦疾病控制和预防中心(CDC)周五表示，美国印第安纳州一处火鸡农场发现H7N8禽流感的新疫情。(完)
(编译 陈宗琦；审校 王丽鑫)
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。