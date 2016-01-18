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国际财经 | 2016年 1月 18日 星期一 10:56 BJT

韩国暂停进口美国禽类产品 因美国出现H7N8禽流感新案例

路透首尔1月18日 - 韩国农业部周六表示，由于美国出现新禽流感案例，韩国已暂停美国家禽与禽类产品进口。韩国恢复美国这类产品的进口仅两个月。

农业部在声明中表示，这项禁令并不适用于经过加热处理的禽类肉品进口。

美国联邦疾病控制和预防中心(CDC)周五表示，美国印第安纳州一处火鸡农场发现H7N8禽流感的新疫情。(完)

(编译 陈宗琦；审校 王丽鑫)

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