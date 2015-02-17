朝鲜称不担心被告上国际刑事法院 因为自己无罪

路透纽约2月16日（记者 Michelle Nichols） - 朝鲜周一称，不担心因反人类罪而可能被告上国际刑事法院，因为朝鲜无罪，并希望参加美国有关朝鲜人权情况的会议，为自身辩护。

联合国大会去年12月敦促联合国安理会考虑将朝鲜告上国际刑事法院，此前的联合国调查显示朝鲜存在广泛的侵犯人权现象。

“我们完全不担忧，因为我们可以强力回应任何举动，我们无罪，”朝鲜常驻联合国代表张日勋（Jang Il Hun）在记者会上说道。

“我们完全反对和坚决否认这些指控，”他表示。

外交官们指出，朝鲜的强大盟友中国可能否决安理会将朝鲜告上国际刑事法院的决议。

张日勋称，他要求美国取消将于周二在华盛顿战略与国际研究中心智库举行的有关朝鲜人权问题的会议。

“我们还要求，万一会议如期召开，我们必须作为直接相关方参加，”他说道。“我向美国国务院的相应官员发送了正式请求，他回应说这不是美国政府的活动。这意味着我们的要求被否决了。”

当被问及有关朝鲜的请求时，美国国务院一位发言人称，只是私人组织的活动，并称：“来自世界的广泛参与者反映出国际社会对朝鲜糟糕人权状况的持续担忧。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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