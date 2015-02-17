朝鲜称不担心被告上国际刑事法院，因为自己无罪

《路透晚报》--5月5日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约2月16日 - 朝鲜周一称，不担心因反人类罪而可能被告上国际刑事法院，因为朝鲜无罪，并希望参加美国有关朝鲜人权情况的会议，为自身辩护。
联合国大会去年12月敦促联合国安理会考虑将朝鲜告上国际刑事法院，此前的联合国调查显示朝鲜存在广泛的侵犯人权现象。
“我们完全不担忧，因为我们可以强力回应任何举动，我们无罪，”朝鲜常驻联合国代表张日勋(Jang Il Hun)在记者会上说道。
“我们完全反对和坚决否认这些指控，”他表示。
外交官们指出，朝鲜的强大盟友中国可能否决安理会将朝鲜告上国际刑事法院的决议。
张日勋称，他要求美国取消将于周二在华盛顿战略与国际研究中心智库举行的有关朝鲜人权问题的会议。
“我们还要求，万一会议如期召开，我们必须作为直接相关方参加，”他说道。“我向美国国务院的相应官员发送了正式请求，他回应说这不是美国政府的活动。这意味着我们的要求被否决了。”
当被问及有关朝鲜的请求时，美国国务院一位发言人称，只是私人组织的活动，并称：“来自世界的广泛参与者反映出国际社会对朝鲜糟糕人权状况的持续担忧。”(完)
编译：李富强 发稿：程芳
中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1* -5.8^ -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7* -6.2^ -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
* 台币兑美元连三日收跌至一周新低 * 国际油价挫跌拖累风险性资产走弱 * 午后外资偏向买汇惟出口商进场抛汇 * 台币兑美元下周区间料在30.000-30.400 路透台北5月5日 - 台币兑美元周五连续第三日收跌至一周新低。交易员表示 ，因油价挫跌拖累风险性资产走弱，及午后外资偏向买汇，带动台币随亚币趋弱盘整，惟美 元逢高出口商抛汇卖需仍在，略有收敛台币跌幅，后续关注稍晚的美国非农就业报告及法国 大选结果将于周日揭晓。 他们指出，目前法国总统大选由中间派候选人马克龙在民调中居于领先地位，因市场早 有预期料对台币影响有限，除非结果翻盘才会导致汇市震荡，转而聚焦美国非农就业数据表 现，因近期美国经济数据较不尽理想。 〞台币每跌到一个价位，就有出口商出来卖(美元)，台币会缓跌。〞一大型银行交易员 说。 今日台币收在30.182至一周收盘低位，前波收盘低位为4月28日的30.218。 资金流向方面，交易员称，今日交投持稳略偏淡，早盘外资买卖汇皆有，午后则偏向买 汇，且场上持续消