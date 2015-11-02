美韩防长称绝不容忍朝鲜任何军事挑衅行为

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路透首尔11月2日（记者 Yeganeh Torbati/Jack Kim） - 美韩两国国防部长周一敦促朝鲜立即停止所有与核计划相关的活动，并表示绝不容忍朝鲜方面的任何军事挑衅行动。

美国国防部长卡特和韩国国防部长官韩民求在会谈后发布联合声明指出，对朝鲜欲进行远程导弹发射及核试验表示“严重关切”。

“从这两件事可以明显看出，朝鲜是当下对朝鲜半岛和地区安全的危险和持续的威胁，”卡特在与韩民求共同参加的记者会上指出。卡特指的是朝韩边境地带的重兵以及2010年朝鲜对韩国海军天安舰的攻击行动。

朝鲜否认了韩国对朝鲜制造了天安舰事件的指责。

“双方防长再次确认朝鲜方面的任何侵略行动或军事挑衅都是不可容忍的，”声明称。

卡特和韩民求周一举行会谈，对双方针对朝鲜的联合防御准备情况进行了年度评估，并就美韩联军战时作战指挥权进行磋商。

会谈声明表示，双方还同意在航天和网络空间方面加强合作，改善关键基础设施的安全，包括信息和航天系统。

声明还指出，随着韩国军方增强自身能力，双方就战时联军作战指挥权转移计划达成共识。目前尚不知该计划的细节。