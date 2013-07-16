韩国称将敦促美国考虑撤出量化宽松举措的全球影响

路透首尔7月16日 - 韩国周二表示，将于本周在莫斯科召开的20国集团(G20)会议上向美国极力陈述，希望美联储在决定回撤量化宽松举措时，能够认真考虑全球经济起伏不定的情况。

韩国企划财政部在声明中称，这次财长和央行会议将讨论“退出非常规货币政策”的相关议题。会议从周三进行到周五。

“美国必须对退出策略的时机、速度和方式详加斟酌，不光要考虑到美国国内的经济形势，还有顾及到全球影响。”企划财政部说道。

韩国和其它国家都在担心，一旦美联储开始缩减购债计划，全球利率料被推高，本国会遭遇急速的资本外流。

企划财政部称，美国应当让市场明确了解其政策走向，将不确定性降到最低。

韩国企划财政部长官玄旿锡预定将与美国财长杰克卢在7月20日会面，不过有关韩国央行总裁金仲秀的会面时间并未公开。

企划财政部称，将呼吁其它实施量化宽松举措的经济体进行改革，比如欧元区和日本，以令货币扩张政策能带来持续经济增长。

玄旿锡还将敦促日本推行结构性改革和落实财政稳健计划。日本目前担负的债务相当于年产出总值的两倍还多，其负债比例在工业化国家中最高。

G20领导人峰会将于9月召开。（完）

(编译 高琦 审校 石冠兰)

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