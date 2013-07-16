韩国称将敦促美国考虑撤出量化宽松举措的全球影响

德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
路透首尔7月16日 - 韩国周二表示，将于本周在莫斯科召开的20国集团(G20)会议上向美国极力陈述，希望美联储在决定回撤量化宽松举措时，能够认真考虑全球经济起伏不定的情况。
韩国企划财政部在声明中称，这次财长和央行会议将讨论“退出非常规货币政策”的相关议题。会议从周三进行到周五。
“美国必须对退出策略的时机、速度和方式详加斟酌，不光要考虑到美国国内的经济形势，还有顾及到全球影响。”企划财政部说道。
韩国和其它国家都在担心，一旦美联储开始缩减购债计划，全球利率料被推高，本国会遭遇急速的资本外流。
企划财政部称，美国应当让市场明确了解其政策走向，将不确定性降到最低。
韩国企划财政部长官玄旿锡预定将与美国财长杰克卢在7月20日会面，不过有关韩国央行总裁金仲秀的会面时间并未公开。
企划财政部称，将呼吁其它实施量化宽松举措的经济体进行改革，比如欧元区和日本，以令货币扩张政策能带来持续经济增长。
玄旿锡还将敦促日本推行结构性改革和落实财政稳健计划。日本目前担负的债务相当于年产出总值的两倍还多，其负债比例在工业化国家中最高。
G20领导人峰会将于9月召开。（完）
(编译 高琦 审校 石冠兰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
路透新加坡4月6日 - 一项路透调查显示，过去两周投资者增加了对人民币、坡元和韩元的多头押注，因美元走势继续挣扎，市场对多数新兴亚币的人气高涨。
路透法兰克福4月6日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周四支持央行既有阐明的政策计划，实际上等于驳斥了市场认为欧洲央行或许考虑在结束购债之前上调利率的猜测。