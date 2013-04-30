东北亚情势：美国呼吁朝鲜释放在押美国公民

路透华盛顿4月29日 - 美国呼吁朝鲜基于人道主义考虑，立即释放被指控企图颠覆朝鲜政权的一名美国公民。

现年44岁的韩裔美国人肯尼斯·裴(Kenneth Bae)去年11月赴朝鲜罗津旅游，自此遭到朝鲜的扣押。

“我们呼吁朝鲜基于人道主义考虑立即释放肯尼斯·裴，”美国国务院发言人Patrick Ventrell在例行记者会上表示。

朝鲜中央通讯社周六称，“在调查过程中，他承认自己犯下了图谋推翻朝鲜政权的罪行。”

“他的罪行证据确凿。”报道称其很快会被送上最高法院，“接受审判”。

近些年来，多名韩裔美国人在朝鲜受困，朝鲜当局试图通过扣留这些人来争取美国名人访朝，其中最引人瞩目的当属美国前总统克林顿的造访。（完）