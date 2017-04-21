韩国需考虑针对美国贸易保护主义向WTO申诉--业内消息人（更新版）

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
（新增细节和评论）
路透首尔4月21日 - 一位业内消息人士周五告诉路透，韩国政府和钢铁行业应考虑针对“美国贸易保护主义加剧”可以采取的各种措施，包括向世界贸易组织(WTO)申诉。
此前美国总统特朗普周四表示，美国政府已经针对中国等国向美国市场出口廉价钢铁发起调查，这提高了美国课征新关税的可能性。
韩国产业通商资源部一位资深官员称，政府正在考虑对美国此举做出回应。
“我们对一切可能选项持开放态度，包括向WTO提出申诉，但一切尚未决定。我们将在听取韩国钢铁行业的意见后，再做决定，”这位官员说道。
因事涉敏感，这位官员和业内消息人士都不愿具名。
0400GMT，浦项钢铁(005490.KS)上扬2.28%，现代制铁(004020.KS)涨0.95%。
韩国投资证券(KIS)的钢铁行业分析师Choi Moon-sun称，只有约5%的韩国钢铁产品出口至美国。
不过，包括浦项钢铁在内的韩国钢铁厂商，仍在为美国上调关税做准备。(完)
(编译 艾茂林; 审校 徐文焰)
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