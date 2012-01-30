李明博下月出访中东 确保原油供应

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透首尔1月30日电---韩国总统李明博下月将访问中东主要产油国。美国持续向韩国施压，要求一道对伊朗进行制裁，减少从伊朗原油进口。
韩国政府在声明中称，李明博将於2月7日起对沙特阿拉伯、卡塔尔和阿联酋进行为期四天的访问，以确保“能源供应稳定”。
韩国政府的数据显示，沙特阿拉伯是韩国最大的原油进口供应国，约占韩国进口总量的三分之一，卡塔尔和阿联酋分列第三和第五位。韩国是全球第五大石油进口国，去年进口原油的87%左右来自中东。
美国向亚洲国家施压，要求减少从伊朗进口原油，以逼迫伊朗在核问题上作出妥协。本月早些时候，美国国务院和财政部的外交使节到访首尔，要求韩国承诺减少从伊朗进口石油。
韩国的安全严重依赖美国，但是韩国表示寻找进口替代很困难，并警告称减少从伊朗进口可能导致油价上涨。2011年前11个月，韩国从伊朗进口的原油占韩国原油进口总量的10%左右。
消息人士称，尽管美国施压，韩国炼厂仍同意2012年小幅增加伊朗原油购买量。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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