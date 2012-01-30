李明博下月出访中东 确保原油供应

路透首尔1月30日电---韩国总统李明博下月将访问中东主要产油国。美国持续向韩国施压，要求一道对伊朗进行制裁，减少从伊朗原油进口。

韩国政府在声明中称，李明博将於2月7日起对沙特阿拉伯、卡塔尔和阿联酋进行为期四天的访问，以确保“能源供应稳定”。

韩国政府的数据显示，沙特阿拉伯是韩国最大的原油进口供应国，约占韩国进口总量的三分之一，卡塔尔和阿联酋分列第三和第五位。韩国是全球第五大石油进口国，去年进口原油的87%左右来自中东。

美国向亚洲国家施压，要求减少从伊朗进口原油，以逼迫伊朗在核问题上作出妥协。本月早些时候，美国国务院和财政部的外交使节到访首尔，要求韩国承诺减少从伊朗进口石油。

韩国的安全严重依赖美国，但是韩国表示寻找进口替代很困难，并警告称减少从伊朗进口可能导致油价上涨。2011年前11个月，韩国从伊朗进口的原油占韩国原油进口总量的10%左右。

消息人士称，尽管美国施压，韩国炼厂仍同意2012年小幅增加伊朗原油购买量。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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