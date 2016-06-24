韩国向牵涉排放丑闻的大众高管发出逮捕证--检方官员

路透首尔6月24日 - 韩国检方官员表示，法庭周五发出对大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)驻韩高管的逮捕证，这名高管与大众排放测试作假丑闻有关联。

这是继大众曝出排放丑闻后，其派驻在全球各地的高管首次遇到这种情况。大众汽车之前承认在排放测试中作假，这促使美国、德国、韩国等地采取法律行动。