韩国向牵涉排放丑闻的大众高管发出逮捕证--检方官员

法国财长称英国未做好退欧准备 退欧政策似为“即兴发挥”
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透首尔6月24日 - 韩国检方官员表示，法庭周五发出对大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)驻韩高管的逮捕证，这名高管与大众排放测试作假丑闻有关联。
这是继大众曝出排放丑闻后，其派驻在全球各地的高管首次遇到这种情况。大众汽车之前承认在排放测试中作假，这促使美国、德国、韩国等地采取法律行动。
“这只是调查的开始，”检方办公室的官员表示。由于调查正在进行，所以这位官员要求匿名。(完)
(编译 王颖；审校 杜明霞)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。
路透巴黎1月17日 - 法国雷诺汽车(Renault)报告称，其2016年汽车销量创纪录，得益于欧洲及伊朗等海外市场销量增长。该公司预测今年销量会进一步增长。