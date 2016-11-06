韩国首尔中央地区法院对总统朴槿惠的两位前助手发出逮捕令

路透首尔11月6日 - 韩国一法院周日表示，已向总统两位前助手发出逮捕令；之前这两位助手正在接受调查。

周六晚间数万名韩国民众在首尔市中心的集会上抗议示威，要求总统朴槿惠因闺蜜干政丑闻辞职。

据盖洛普韩国周五公布的调查结果，朴槿惠的支持率已降至5%，为该项调查开始以来的最低水准。

首尔中央地区法院在声明中称，已授权逮捕青瓦台前政策调整首席秘书官安钟范，其面临的指控为滥用职权和企图勒索。此前发布的紧急拘留令已使安钟范遭到羁押。

法院还称，已向朴槿惠总统的前助手郑和成(Jeong Ho-seong)发出逮捕令，此前他已处于临时羁押状态。

郑和成周四晚间被拘留，涉嫌向朴槿惠长期密友崔顺实泄漏机密文件。(完)