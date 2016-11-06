韩国首尔中央地区法院对总统朴槿惠的两位前助手发出逮捕令

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透首尔11月6日 - 韩国一法院周日表示，已向总统两位前助手发出逮捕令；之前这两位助手正在接受调查。
周六晚间数万名韩国民众在首尔市中心的集会上抗议示威，要求总统朴槿惠因闺蜜干政丑闻辞职。
据盖洛普韩国周五公布的调查结果，朴槿惠的支持率已降至5%，为该项调查开始以来的最低水准。
首尔中央地区法院在声明中称，已授权逮捕青瓦台前政策调整首席秘书官安钟范，其面临的指控为滥用职权和企图勒索。此前发布的紧急拘留令已使安钟范遭到羁押。
法院还称，已向朴槿惠总统的前助手郑和成(Jeong Ho-seong)发出逮捕令，此前他已处于临时羁押状态。
郑和成周四晚间被拘留，涉嫌向朴槿惠长期密友崔顺实泄漏机密文件。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)