韩国将撤出开城工业园内所有韩国人

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透首尔4月26日 - 韩国周五称，将撤出所有仍留在朝鲜开城工业园区的韩国人。此前朝鲜拒绝与韩国进行正式对话，解决该工业园运营停滞的问题。
“朝鲜不讲信用的行为导致仍留在开城工业园区内的韩国人遇到更多困难，因此政府不得不作出撤出所有人员的决定，以保护他们的安全。”韩国统一部部长柳吉在说道。
目前仍留在开城工业园区内的韩国人约有170人。
本月，因半岛局势紧张，朝鲜撤出了该工业园区内的53,000名工人。从4月3日起，朝鲜不允许韩国工人和物资进入该工业园区。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)