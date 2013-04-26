韩国将撤出开城工业园内所有韩国人

路透首尔4月26日 - 韩国周五称，将撤出所有仍留在朝鲜开城工业园区的韩国人。此前朝鲜拒绝与韩国进行正式对话，解决该工业园运营停滞的问题。

“朝鲜不讲信用的行为导致仍留在开城工业园区内的韩国人遇到更多困难，因此政府不得不作出撤出所有人员的决定，以保护他们的安全。”韩国统一部部长柳吉在说道。

目前仍留在开城工业园区内的韩国人约有170人。

本月，因半岛局势紧张，朝鲜撤出了该工业园区内的53,000名工人。从4月3日起，朝鲜不允许韩国工人和物资进入该工业园区。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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