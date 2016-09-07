韩国官员称若韩元过度波动 政府将采取行动

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透首尔9月7日 - 两位韩国官员周三称，由于美国可能升息，近来韩元波动加大，政府已准备在市场过度波动时采取行动。
“我们意识到市场对美国在9月升息的预期已有所下降。但不管美国会不会升息，我们计划加强我们的全面监控，”韩国企划财政部国际金融政策局局长Hwang Kun-il在记者会上说。
另一位企划财政部官员Yoo Byung-hee说，韩元走势基本与其他亚洲货币一致，但近来其波动加大。(完)
(编译 汪红英；审校 白云)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。