韩国官员称若韩元过度波动 政府将采取行动

路透首尔9月7日 - 两位韩国官员周三称，由于美国可能升息，近来韩元波动加大，政府已准备在市场过度波动时采取行动。

“我们意识到市场对美国在9月升息的预期已有所下降。但不管美国会不会升息，我们计划加强我们的全面监控，”韩国企划财政部国际金融政策局局长Hwang Kun-il在记者会上说。

另一位企划财政部官员Yoo Byung-hee说，韩元走势基本与其他亚洲货币一致，但近来其波动加大。(完)