韩国总统称安倍战争周年讲话包含了“令人遗憾的成分”

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透首尔8月15日 - 韩国总统朴槿惠周六称，日本首相安倍晋三发表纪念二战结束70周年的讲话包含了“令人遗憾的成分”，但她没有详细说明。
朴槿惠在结束日本殖民统治70周年的纪念活动中发表演讲，称安倍表示日本将坚持过往历届政府的道歉声明是她关注的重点。
朴槿惠亦称，她希望东京能够解决二战期间被迫在日本慰安所工作的韩国女性的声誉和尊严问题。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。