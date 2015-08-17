韩国总统称安倍战争周年讲话包含了“令人遗憾的成分”

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔8月15日 - 韩国总统朴槿惠周六称，日本首相安倍晋三发表纪念二战结束70周年的讲话包含了“令人遗憾的成分”，但她没有详细说明。
朴槿惠在结束日本殖民统治70周年的纪念活动中发表演讲，称安倍表示日本将坚持过往历届政府的道歉声明是她关注的重点。
朴槿惠亦称，她希望东京能够解决二战期间被迫在日本慰安所工作的韩国女性的声誉和尊严问题。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”