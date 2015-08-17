韩国总统称安倍战争周年讲话包含了“令人遗憾的成分”

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔8月15日 - 韩国总统朴槿惠周六称，日本首相安倍晋三发表纪念二战结束70周年的讲话包含了“令人遗憾的成分”，但她没有详细说明。

朴槿惠在结束日本殖民统治70周年的纪念活动中发表演讲，称安倍表示日本将坚持过往历届政府的道歉声明是她关注的重点。

朴槿惠亦称，她希望东京能够解决二战期间被迫在日本慰安所工作的韩国女性的声誉和尊严问题。（完）