韩国总统朴槿惠周一将与中国国家主席习近平会面-韩联社

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透首尔9月4日 - 韩国联合通讯社周日引述韩国总统朴槿惠办公室说法指出，朴槿惠周一将与中国国家主席习近平于杭州举行的20国集团(G20)峰会场边会面。
在这次会面之前，双方关系经历了一段紧张时期，因韩国及盟友美国决定在韩国部署先进的反导系统，以因应朝鲜逐渐增强的导弹实力。
中国反对萨德(THAAD)反导系统的部署，称这可能危害地区的安全。(完)
(编译 张明钧; 审校 白云)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。