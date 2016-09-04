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时事要闻 | 2016年 9月 4日 星期日 13:46 BJT

韩国总统朴槿惠周一将与中国国家主席习近平会面-韩联社

路透首尔9月4日 - 韩国联合通讯社周日引述韩国总统朴槿惠办公室说法指出，朴槿惠周一将与中国国家主席习近平于杭州举行的20国集团(G20)峰会场边会面。

在这次会面之前，双方关系经历了一段紧张时期，因韩国及盟友美国决定在韩国部署先进的反导系统，以因应朝鲜逐渐增强的导弹实力。

中国反对萨德(THAAD)反导系统的部署，称这可能危害地区的安全。(完)

(编译 张明钧; 审校 白云)

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